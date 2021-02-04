بسبب سوء الأحوال الجوية.. أسيوط تعلن تأجيل غلق نفق "المنفذ" بوسط المدينة

أعلنت محافظة أسيوط عن تأجيل غلق نفق المنفذ أمام السيارات والمارة إلى يوم الخميس القادم الموافق 11 فبراير في تمام الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 2 ظهر السبت الموافق 13 فبراير مع عمل بعض التعديلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور ورئاسة حى غرب وذلك نظرا لاستكمال أعمال صيانة وتطوير ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ" سابقا بوسط مدينة أسيوط.





اقرأ أيضا:



