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برلمان

أصحاب الجلاليب أبهروا العالم.. وزير الآثار يكشف سر رعب مدير اليونسكو خلال زيارة الهرم

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:47 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات التي ساهمت في تطوير المناطق الأثرية، منها إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث فى منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الأخرى.


وأكد الوزير، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مديرة اليونسكو عندما شاهدت التغييرات التي طرات على الهرم علقت بأنها كانت مرعوبة من ذلك التطوير في إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.


وأشار إلى إعجابه الشديد وتقديره لعمال الكشف عن الآثار، قائلا خلال عرض تقريره علي الشاشة الداخلية لقاعة المجلس عنما أتت الصورة على عمال الحفائر: "أصحاب الجلاليب دول أفخر بصحبتهم، فهم أبهروا العالم باكتشافاتهم".
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