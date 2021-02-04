أصحاب الجلاليب أبهروا العالم.. وزير الآثار يكشف سر رعب مدير اليونسكو خلال زيارة الهرم

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات التي ساهمت في تطوير المناطق الأثرية، منها إنشاء كافتيريات على أحدث طراز مثلما حدث فى منطقة الهرم، وغيرها من المناطق الأخرى.









وأكد الوزير، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مديرة اليونسكو عندما شاهدت التغييرات التي طرات على الهرم علقت بأنها كانت مرعوبة من ذلك التطوير في إشارة لإعجابها الشديد بما حدث.







