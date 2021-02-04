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رياضة

قبل لقاء الدحيل القطرى..هاشتاج يلا يا أهلى يتصدر تويتر..ومغردون:اللهم قاضية تفرح قلوبنا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" هاشتاج يلا يا أهلى وذلك قبل ساعات من لقاء الأهلى مع الدحيل.

وجائت التغريدات كالتالى:
#كأس_العالم_للأندية
 #يلا_يا_أهلي 

-ساعات على الإنطلاق  الدحيل القطري  كأس العالم للأندية ستاد المدينة التعليمية
#يلا_يا_أهلى

-يارب يا عالي فرحنا وانصر الأهلي الغالي اللهم قاضيه تفرح قلوبنا
#يلا_يا_اهلي

-صباح المونديال 
#يلا_يا_اهلي

-يارب المطر خير وان شاء الله الأهلى مشرفنا ومفرحنا #يلا_يا_اهلي

-الليلة ليلة ملك افريقيا ، الليلة يطل علينا افضل نادي في الكون .. الليلة انتم في حضرة الاهلي في كأس العالم للاندية .
#يلا_يا_اهلي


-اهلاوي انا والفخر ليا انا نادي القرن في القارة هو ناديا واعيش واموت وافضل عشانه وهو فوق دايما مكانه .. مهما كان الاهلي فوق اي حد وان شاء الله هنفرح النهارده 
#يلا_يا_أهلي


-اللهم اجعل مصر تهتز فرحا الليله بفوز الاهلي 
#يلا_يا_اهلي
#كأس_العالم_للأندية

ويسعى الأهلي في النسخة الحالية لتخطي الدحيل القطري في مباراة الافتتاح مساء اليوم، من أجل بلوغ نصف النهائي ومواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

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