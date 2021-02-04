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برلمان

وضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية لمصر.. مطلب برلماني

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن هناك أهمية للتواصل بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية لتوصيل حجم ما يحدث في مصر من إنجازات، مشيرًا إلى إن هذه الإنجازات من جيوب المصريين، وكذلك ما نتكبده من تحديات.

وأضاف -خلال تعقيبه على برنامج وزير السياحة والآثار- أن محافظة سوهاج لديها متحف سوهاج القومي وهذا إنجاز، ولكن لا يجب أن نتجاهل معبد أبيدوس ولابد من وضع سوهاج على خريطة السياحة.

وتابع رضوان تعتبر سوهاج محافظة طاردة نظرا لحجم العمالة التي تعمل بالخارج فيوجد ما يقرب من 500 ألف مواطن يعمل بالدول العربية، وهناك الكثير من عاد لموطنه نظرا لظروف كورونا.

وطالب بضرورة وضع سوهاج على خريطة مصر السياحية على غرار محافظة البحر الأحمر.
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