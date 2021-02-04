طبيب بنيويورك يكشف مفاجأة سارة لوقاية الأطفال من كورونا

وأضاف "عياش" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان لقاح الهند حصل على الموافقة فى لندن منذ أول الشهر السابق ثم الاتحاد الأوروبي، موضحا أن نسبة نجاحه تصل إلى 72%.





وتابع أنه يقلل من نسب الفيروس حتى إذا دخل جسم الإنسان، حيث إنه لا يأتي بدرجة عالية، لافتا إلى أن الشركة المنتجة له صرحت أنه يعمل وفعال على من هم فى الـ 65 عاما.





وأشار إلى أن من فى عمر الـ 65 عاما تكون مناعتهم ضعيفة، فإن استجابتهم لأى لقاح تكون ضعيفة قليلا، مضيفا إلى أن اللقاح الصينى أعطى نتائج إيجابية فى الإمارات.