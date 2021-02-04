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توك شو

طبيب بنيويورك يكشف مفاجأة سارة لوقاية الأطفال من كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:45 م
كورونا والأطفال
كورونا والأطفال
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هاجر إبراهيم
أعلن الدكتور هانى عياش، أستاذ الطب بجامعة نيويورك، أنه جار إجراء دراسات لتحديد نوع التطعيم الذي يمكن اعطائه للأطفال أقل من 12 سنة لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، متوقعا أنه بحلول شهر أغسطس سيكون تم التوصل للقاح.

وأضاف "عياش" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان لقاح الهند حصل على الموافقة فى لندن منذ أول الشهر السابق ثم الاتحاد الأوروبي، موضحا أن نسبة نجاحه تصل إلى 72%.

وتابع أنه يقلل من نسب الفيروس حتى إذا دخل جسم الإنسان، حيث إنه لا يأتي بدرجة عالية، لافتا إلى أن الشركة المنتجة له صرحت أنه يعمل وفعال على من هم فى الـ 65 عاما.

وأشار إلى أن من فى عمر الـ 65 عاما تكون مناعتهم ضعيفة، فإن استجابتهم لأى لقاح تكون ضعيفة قليلا، مضيفا إلى أن اللقاح الصينى أعطى نتائج إيجابية فى الإمارات.
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