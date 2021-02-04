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أخبار العالم

صفقة تبادل أسرى.. قيادي بـ حماس يعلن أمرًا هامًا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:49 م
صفقة تبادل اسري
صفقة تبادل اسري
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سمر صالح
شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى على موقف حركته المتمسك بإنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة يتم بموجبها الإفراج عن الأسيرات والأسرى كافة من سجون الاحتلال الاسرائيلي، مبينا أن حركته تولي قضية الأسرى أولوية كبيرة وتقوم بكل خوض كل الطرق لأجل تحريرهم جميعا.

وأضاف مشتهى خلال لقائه بأهالي الأسرى أن حركته استقبلت عديد الوسطاء من دول أوروبية غربية إضافة لعربية حاولت التوسط لإنجاز صفقة تبادل لكن موقف الاحتلال المتردد لم يساعد في إحراز أي تقدم، مؤكدا أن حماس جاهزة لإتمام الصفقة في كل وقت.

وأوضح أن حماس تضع كل ما يمارس بحق الأسرى من انتهاكات متواصلة بما يشمل الإهمال الطبي وتفشي فيروس كورونا بين صفوف الأسرى في دائرة اهتمامها ومتابعاتها الدائمة مع كافة الأطراف لحماية الأسرى من بطش الاحتلال المجرم.

واستمع عضو مكتب حماس السياسي ومسؤول ملف الأسرى في قطاع غزة لعدد من الأهالي الذين تحدثوا باستفاضة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها الأسرى وخاصة القدامى والمرضى منهم.
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