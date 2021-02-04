قادة الإمارات يبعثون برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وتوفي فجر اليوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وعدد من الأمراء السعوديين.





وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على موقع "تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا".



