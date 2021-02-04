ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قادة الإمارات يبعثون برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:46 م
قادة الإمارات يبعثون
قادة الإمارات يبعثون برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين
Advertisements
قسم الخارجي
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوفي فجر اليوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وعدد من الأمراء السعوديين.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على موقع "تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا".

وقال الأمير عبدالله بن مساعد في تغريدة له: "اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة تعزية من ولي العهد البحريني للعاهل السعودي

أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة طرفة آل سعود

بعد عودة العلاقات.. أمير قطر يبعث برقية عزاء إلى العاهل السعودي

برقيات تعازي من قادة الإمارات للعاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت فهد

وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

ترشيحاتنا

بعد حادث مفزع.. أول عملية زراعة وجه ويدين في العالم

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمود أبو زيد

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021