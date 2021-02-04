فيديوجراف| أحرجها أمام الجمهور.. خناقة أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الناصر ينقذ الموقف





ولا تزال قصص هؤلاء النجوم، تجذب أسماع وعقول عشاقهما، ومن بين تلك القصص أحد أشهر الأزمات التي أثارت ضجة كبيرة وقتها، تلك الأزمة التي حدثت عام 1964 أمام الزعيم جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية وقتها.





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