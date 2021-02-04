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فيديو جراف

فيديوجراف| أحرجها أمام الجمهور.. خناقة أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الناصر ينقذ الموقف

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:08 م
صدى البلد
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رشا عوني
كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، نجمان في سماء الطرب المصري، لا يزال أثرهما في نفوس المحبين متوهجا حتى اليوم.

ولا تزال قصص هؤلاء النجوم، تجذب أسماع وعقول عشاقهما، ومن بين تلك القصص أحد أشهر الأزمات التي أثارت ضجة كبيرة وقتها، تلك الأزمة التي حدثت عام 1964 أمام الزعيم جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية وقتها.

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من خلال الفيديو جراف التالي تعرف على تفاصيل خناقة عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وكيف أحرج العندليب أم كلثوم أمام الجمهور وأمام الزعيم جمال عبد الناصر، وكيف تدخل الأخير لحل الأزمة.
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