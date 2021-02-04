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رياضة

هجوم ناري.. تشكيل الدحيل المتوقع لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:51 م
فريق الدحيل القطري
فريق الدحيل القطري
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محمد السعيد
استقر صبري لموشي، المدير الفني لفريق الدحيل، بشكل كبير، على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري حتى 11 من الشهر ذاته.


ومن المتوقع أن يدفع صبري لموشي بجميع أسلحته الهجومية الفتاكة أمام الأهلي في مباراة اليوم، لمحاولة انتزاع بطاقة التأهل.


تشكيل الدحيل المتوقع لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: صالح زكريا

خط الدفاع: محمد موسى - أحمد ياسر المحمدي - المهديبن عطية - سلطان البريك.

خط الوسط: علي كريمي - لويز مارتن - المعز علي.

خط الهجوم: دودو - إدميسلون جونيور - مايكل أولونجا.


وتقام بطولة العالم بمشاركة الدحيل القطري "بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، وبايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، والأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، وبالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، وأولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، وتيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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