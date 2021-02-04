بعد حادث مفزع.. أول عملية زراعة وجه ويدين في العالم

بعد حادث أليم تشوهت فيه ملامحه، خضع رجل أمريكي لأول عملية زراعة وجه ويد مزدوجة ناجحة في العالم من نفس المتبرع.









تعرض "جو ديميو" لحادث سيارة الذي تُرك مشوهًا، خضع بعدها لعملية الزرع في أغسطس في مركز لانجون الصحي بجامعة نيويورك، بعد خضوعه لعملية شاقة استمرت 23 ساعة.









وأجرى العملية 16 طبيبًا وتم إجراؤها بين غرفتي عمليات، كما شارك أكثر من 120 متخصصًا في الرعاية الصحية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











وقدم "جو" في حواره مع "ديلي ميرور" رسالة دعم حول الأمل الذي يجب أن تمنحه عمليته التاريخية للناس في المملكة المتحدة وبقية العالم الذين كانوا في مكانه من قبل.









وأضاف: "هناك دائما ضوء في نهاية النفق. لا تستسلم أبدا"، وظهر في برنامج Good Morning America اليوم، قال: "عندما رأيت وجهي لأول مرة، لم يصدمني. لم يبدو ذلك حقيقيًا في البداية".









وقال ديميو إنه أراد أن يلتقي ذات يوم بأسرة المتبرع، "فأنا ممتن لهم لتقديم هذه الهدية لي، لا أعرف كيف أشكر شخصًا يمنحك فرصة ثانية في الحياة".









كان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا نام على عجلة سيارته بعد أن عمل في نوبة ليلية عام 2018، ولسوء الحظ وقع عطل فانفجرت السيارة وتم سحبه من بين الحطام.









تسبب الانفجار في إصابة ديمو بحروق من الدرجة الثالثة تزيد على 80 في المائة من جسده، وأمضى الأشهر الأربعة التالية في وحدة الحروق بمستشفى نيوجيرسي، بما في ذلك أكثر من شهرين في غيبوبة طبية.









أصيب جسده بحروق شديدة حتى تم بتر أطراف أصابعه وفقد شفتيه وأذنيه وجفنيه، وقال ديمو: "أخبرني المعالج في الواقع بما حدث لجسدي، وقد شعرت بالصدمة في البداية".