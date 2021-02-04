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برلماني: ملف الأسرة والمرأة المعيلة والمسنين من أولويات لجنة التضامن

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:59 م
أحمد فتحى، وكيل لجنة
أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن مجلس النواب
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هاجر إبراهيم
قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن مجلس النواب، إن لجنة التضامن الاجتماعي تمس كل بيت مصري وكل مشكلة تمسّ محافظات مصر بالكامل.

وأضاف "فتحي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الخبرات التي اكتسبت من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار السنوات السابقة تم العمل بهم مع مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أهلية ومنظمات دولية.

وتابع أن ذلك السبب في تأهيلهم إلى انتخابات اللجان النوعية، لافتًا إلى أن الناس تنتظر الكثير من التنسيقية.

وأكد أن ملف الأسرة والمرأة المعيلة والمسنين من أولويات لجنة التضامن، متابعا أن السبت السابق تم النزول إلى دار المغتربات ومعرفة ما يحتاجوا في كل شيء.
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