مصلحة دمغ المصوغات والموازين.. ضبط 9 موازين مخالفة.. و1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات

نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 جولات تفتيشية علي محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية.













وقد أسفرت الحملات عن ضبط 9 موازين مخالفة، وتم ضبط 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج، كما حررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 محاضر لمحطات وقود، و1 ميزان بسكول، و3 محاضر موازين تجارية أفراد، و21 محضر موازين ماركت ومخابز، و8 محاضر موازين خاصة.













وقد تم تحويل الأمر إلى الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.

















هذا وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها مستمرة في تكثيف الحملات على محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية أيضا، بناءً على تعليمات الوزير، والذي أكد أنه لن يتهاون في الغش التجاري أو الغش في الموازين أو ببيع أي سلعة مجهولة المصدر.