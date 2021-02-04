ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصلحة دمغ المصوغات والموازين.. ضبط 9 موازين مخالفة.. و1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
نظمت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 جولات تفتيشية علي محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية.



وقد أسفرت الحملات عن ضبط 9 موازين مخالفة، وتم ضبط 1094 جرام مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج، كما حررت مصلحة دمغ المصوغات والموازين 5 محاضر لمحطات وقود، و1 ميزان بسكول، و3 محاضر موازين تجارية أفراد، و21 محضر موازين ماركت ومخابز، و8 محاضر موازين خاصة.



وقد تم تحويل الأمر إلى الجهات القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم.




هذا وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنها مستمرة في تكثيف الحملات على محلات الصاغة، وكذلك محطات الوقود والموازين التجارية أيضا، بناءً على تعليمات الوزير، والذي أكد أنه لن يتهاون في الغش التجاري أو الغش في الموازين أو ببيع أي سلعة مجهولة المصدر.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور