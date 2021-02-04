آلية واضحة للإقراض الأبرز..رئيس طيران النواب توجه حزمة من الأسئلة لـ وزير السياحة

عرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم عدد من النقاط الهامة فى مجالى السياحة والآثار للرد على بيان وزير السياحة والآثار منها :





أوضحت أن مشروع Cairo Eye من المشروعات السياحية والترفهية التي نحتاج إليها ويتبع محافظة القاهرة، و لكن أعتقد أن وزارة السياحة كان يجب أن يكون لها رأي بخصوص إختيار مكان إقامة هذا المشروع ، متسائلة ما هي وجهة نظر الوزارة بشأن ( الزمالك منطقة محدودة ، مخطط للمشروع ساحة انتظار تستوعب 500 سيارة ) ، الأمر الذى يتطلب في إعادة النظر في إختيار مكان ملائم لا يسبب مشاكل مرورية.





وتطرقت رئيس اللجنة إلى المنشآت الفندقية ، مشيرة إلى أن المنشآت الفندقية يشرف عليها حوالى 32 جهة، هل هناك إمكانية لأن تتولى وزارة السياحة التنسيق بين تلك الجهات ، وكذلك ظاهرة حرق الأسعار هل هناك آلية قانونية تقضي على هذه الظاهرة حيث أن أسعار الفنادق أصبحت متدنية. حتى لا تصبح مصر من المقاصد قليلة التكلفة ، بالإضافة للظهير الخلفى للفنادق فى أغلب المدن السياحية غير جذاب بالمرة، فما هى خطة سيادتكم لتطوير وجذب مزيد من الاستثمارات لخلق أماكن ترفيهية حتى لا يكون السائح حبيس الفندق.





وتساءلت ( النائبة نورا على ) لماذا لم تفعل مبادرة البنك المركزى كما قيل نظرا لتقاعس البنوك وعدم وجود آليه واضحه للاقراض للمنشآت السياحيه والفندقية ، حيث أنه لم تتسلم المنشآت السياحية والفندقية قيمه التأمينات سوى عن ثلاث اشهر فقط فلما التأخير ومتى سيتم الدفع .





وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران منع المحليات من إصدار تراخيص لمكاتب الخدمات السياحية، للقضاء على الكيانات السياحية الغير مرخصة ، طبقًا للمادة رقم 8 من القانون 38 لسنة 1977 والتى تنص على أنه " لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة"، والمادة الأولى تشير إلى أعمال الشركات السياحية ومنها تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات،





وأشارت النائبة نورا على إلى الاكتشافات الأثرية والمتاحف ، مشيرة إلى أنها مرتبطة ارتباط مباشر بالسياحة الثقافية و التي تعاني حاليًا معاناه كبيره.،





وتساءلت رئيس اللجنة : هل هناك رؤية لوزارة السياحة لعودة السياحة الثقافية ورفع المعاناه عن المستثمرين والعاملين و عودة السائح عالي الانفاق. ، ووما هي خطة الوزارة و الهيئة للترويج للمقاصد السياحية في مصر.





وتابعت : نريد أن نطمئن عليها من سيادتكم وهى خطة الوزارة لمنافسة المشاريع الصاعدة لدول الجوار كمشروع نيوم.



