أخبار التكنولوجيا.. تعرف على أفضل برامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس.. فيفو تطلق أحدث هواتفها vivo S7t بتقنية الـ 5G

نشرت سوني نتائجها المالية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، وهي الفترة التي تعد الربع الثالث من السنة المالية للشركة اليابانية، وهي نفس فترة العطلة التي شهدت إطلاق وحدة التحكم الجديدة للألعاب Playstation 5.