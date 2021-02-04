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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على أفضل برامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس.. فيفو تطلق أحدث هواتفها vivo S7t بتقنية الـ 5G

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:02 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


تعمل خدمة إنستجرام Instagram، على تعطيل القدرة على مشاركة وإعادة نشر المنشورات من خلاصتك إلى القصص كجزء من اختبار لمعرفة كيف يغير التفاعل مع الميزة الشائعة.


برنامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس والذي يبحث عنه الجميع خلال الفترة الأخيرة، وذلك مع ظهور العديد من التقارير الأخبارية عن الاختراقات الكثير التي تحدث للهواتف الذكية، والتي مع انتشرها الكبير وسهولة اتصالها بالإنترنت حاليا، يسهل على سيئوا النية التسلل إلى جهازك خلسة دون أن تشعر أن هاتفك تعرض للاختراق، لذا فأنت بحاجة إلى برنامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس.


ظهرت العديد من التسريبات حول سلسلة أوبو الرائدة القادمة Oppo Find X3، إلى جانب معلومات غير رسمية من بعض المسربين، واليوم كشفت صورا مسربة تصميم تشكيلة الهواتف الرائدة التي من المقرر إطلاقها قريبا.


أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا يسمى vivo S7t، وكما يوحي الاسم فهو يشابه الإصدار الحالى من الشركة الصينية vivo S7، لكنه يعمل بواسطة معالج مختلف ليقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.


نشرت سوني نتائجها المالية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020، وهي الفترة التي تعد الربع الثالث من السنة المالية للشركة اليابانية، وهي نفس فترة العطلة التي شهدت إطلاق وحدة التحكم الجديدة للألعاب Playstation 5.
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