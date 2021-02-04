أحمد سامي: الأهلي قادر على تحقيق الفوز أمام الدحيل

أكد احمد سامى المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحه ان فريق الاهلى يمتلك كافة الأدوات التى تساعده في عبور الدحيل القطرى فى بداية مشواره بكأس العالم للأندية خاصة فى ظل توافر عدد كبير من النجوم فى الأهلى حاليا.





واضاف مدرب سموحه انه يجب على بيتسو موسيمانى مدرب الاهلى ان يكون واقعى في اختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها اللقاء وان يكون موضوعى فى توظيف الاعبين داخل المستطيل الأخضر لضمان تحقيق النتيجة التى يتمناها الجميع.





وأشار احمد سامى ان الاهلى يمتلك اقوى فريق فى أفريقيا حاليا وعليه أن يفكر فقط فى مباراة الدحيل والبعد تماما عن التفكير في مباراة بايرن ميونيخ حتى لا يتشتت تفكير اللاعبين في مباراة اليوم.



