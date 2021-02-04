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إزاي نختار الألعاب المناسبة لأطفالنا.. استشاري نفسي يرد

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:17 م
اللعب للأطفال
اللعب للأطفال
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ياسمين القصاص

قالت الدكتورة هبة حسن، استشاري نفسي وخبير تربية أطفال، إن يفضل تجنب الوالدين تطلع طفلهم إلى التكنولوجيات ف بداية عمره، وتشجيعه أكثر على أن يتطلع إلى البيئة المحيطة به، منوها إلى أن لا يجب تعر الطفل ما قبل الـ 3 سنوات إلى الأجهزة الالكترونية نهائيا، محذرا جميع الأمهات التى تجعل طفلها يجلس أمام التلفزيون ليسمع الكرتون وهو فى العام الاول من عمره.

 

وأضافت"استشاري نفسى"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أنها تشجع الأمهات والاباء أن تحضر لطفلها أجهزة أخرى غير التكنلووجيات ومنها البيانو وغيرها من الالات الموسيقية التى تثير فكره، حتى يبدأ الطفل أن ينتبه للأصوات حوله.

 

وأشارت"حسن"، إلى أن يجب على الوالدين اختيار الألعاب المناسبة لأطفالها، مضيفا أن تكرار الحوادث الناتجة عن ألعاب الأطفال، عادةً ما يكون سببها عدم تناسب اللعبة مع عمر الطفل، حيث يتمّ إنتاج الألعاب في مجموعات تتناسب مع أعمار الأطفال، وتقسم عادة إلى الفئات التالية: ما دون سنّ ثلاث سنوات، وما دون سنّ خمس سنوات، وما دون سنّ أربع عشرة سنة.

 

وأكدت، أن الإهمال عند استخدام الطفل للعبة قد يؤدّي إلى وقوع حوادث. لذا، يجدر بالوالدين مراقبة الأطفال عند استخدامهم للعب وتوجيههم لتلافي وقوع الحوادث، كما يجب على الوالدين تعليم الأطفال، خصوصًا حديثي السنّ، أن يقوموا بإعادة لعبهم إلى مكانها بعد الإنتهاء من اللعب بها، حيث ينتج عن عدم إعادة اللعبة إلى مكانها أن يتعثّر الطفل بها ممّا يؤدي إلى سقوطه وإصابته.

 

 

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