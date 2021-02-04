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أخبار البلد

وزارة الإنتاج الحربى تنفي التعاون مع شركة دوليبات مصر "DL Egypt"

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:10 م
وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب


تناول أحد المواقع الإخبارية خبر عن تعاون وزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى " شركة حلوان للآلآت والمعدات "( مصنع 999 الحربى ) وشركة  دوليبات مصر "DL Egypt" لإطلاق 3 سيارات كهربائية خفيفة بالسوق المصرى، بهدف تقديم رؤية مستقبلية لسيارات الطاقة النظيفة بالسوق المصري ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإنها ستوفرسيارة لتكون بديلًا آمنًا لمركبات نقل الأفراد ثلاثية الإطارات الـ"توك توك"، ولكنها مزودة بأبواب أمامية وخلفية لزيادة الأمان، والمركبة الثانية ثلاثية الإطارات أيضًا للنقل التجاري كبديل آمن لـ"تروسيكل" بمكون محلى يصل إلى 45% وسيصل إلى 60 % فى المستقبل القريب، والمركبة الثالثة يُطلق عليها Pr1 وهي سيارة رباعية الإطارات والأبواب، مزودة بهيكل شبيه بسيارات "الجيب شيروكي".

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر  أن هذا الخبر الذى يتم تداوله بشأن التعاون مع شركة دوليبات مصر "DL Egypt" عار تماما من الصحة ولا يوجد أى تعاون من أى نوع مع  الشركة سابقة الذكر حتى تاريخه .

 لافتا إلى أنه عند تواجد تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة والشركات التابعة للوزارة سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص والشركات الأجنبية يقوم المكتب الإعلامى للوزارة بالإعلان عن هذا التعاون وهو الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك دون غيره .

لذا تهيب وزارة الإنتاج الحربى بكافة الوسائل الإعلامية تحرى الدقة قبل تناول أى أخبار تحمل اسم الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة .
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