برلمانية لوزير السياحة: المنيا مهملة سياحيا.. واستعادة آثار مصر المهربة ضرورة

انتقدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إهمال وزارة السياحة للمعالم الأثرية في المنيا، مؤكدة ان المحافظة مهملة سياحيا رغم انها مطلة على النيل ومليئة بالاثار.





وطالبت وزير السياحة والاثار، الدكتور خالد العناني بضرورة بضرورة استغلال الاماكن التاريخية بالمحافظة لخلق فرص عمل للشباب.





وتساءلت عن ملف الاثار المصرية المهربة للخارج، وما هي خطة الوزارة لاستراد هذه الآثار، مشددة على ضرورة ان يكشف الوزير عن تقرير الحكومة حول استعادة الآثار المثرية بالخارج.



