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برلمان

برلمانية لوزير السياحة: المنيا مهملة سياحيا.. واستعادة آثار مصر المهربة ضرورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:17 م
راس نفرتيتي
راس نفرتيتي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
انتقدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إهمال وزارة السياحة للمعالم الأثرية في المنيا، مؤكدة ان المحافظة مهملة سياحيا رغم انها مطلة على النيل ومليئة بالاثار. 

وطالبت وزير السياحة والاثار، الدكتور خالد العناني بضرورة بضرورة استغلال الاماكن التاريخية بالمحافظة لخلق فرص عمل للشباب.

وتساءلت عن  ملف الاثار المصرية المهربة للخارج، وما هي خطة الوزارة لاستراد هذه الآثار، مشددة على ضرورة ان يكشف الوزير عن تقرير الحكومة حول استعادة الآثار المثرية بالخارج.

كما انتقدت وزير السياحة بسبب أغلاق متحف النسيج  الذي تحول لقاعة عرض صغيرة، مطالبة بزيادة عدد المتاحف الأثرية فى مصر.
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