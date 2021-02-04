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محافظات

غلق 5 عيادات دون ترخيص و3 معامل تحاليل طبية ببني سويف

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:21 م
غلق 5 عيادات دون
غلق 5 عيادات دون ترخيص
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محمد عبدالحليم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة . 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور بسام رونز ،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة ببا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك .
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 حيث قامت الحملة"التي أشرفت عليها الدكتورة شيرين السنوسي" بالمرور على  14 منشأة ومركز طبي  خاص، والذي أسفر عن غلق 5 عيادات خاصة لعملها بدون ترخيص،وغلق 3 معامل للتحاليل الطبية، ومركزين للعلاج الطبيعي والأسنان ، فيما تم توجيه إنذار بالغلق لمركزين للعلاج الطبيعي ، ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد. 
غلق 5 عيادات دون ترخيص و3 معامل تحاليل طبية ببني سويف
غلق 5 عيادات دون ترخيص و3 معامل تحاليل طبية ببني سويف
غلق 5 عيادات دون ترخيص و3 معامل تحاليل طبية ببني سويف
غلق 5 عيادات دون ترخيص و3 معامل تحاليل طبية ببني سويف
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