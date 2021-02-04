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برلمان

برلماني: زيادة أسعار العمرة حرمت البسطاء من أداء المناسك

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:18 م
الحج والعمره
الحج والعمره
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان، ان زيادة أسعار العمرة العام المضي حرم البسطاء من اداء المناسك، مطالبا وزير السياحية بضبط اسعار العمر العام الحالى ومعاقبة الشركات المخالفة والمتحفظ عليها.

ومن جانبها انتقدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، اهمال وزارة الساحة للمعالم الاثرية بمحافظة المنيا، مؤكدة ان المنيا مهملة سياحيا رغم انها مطلة على النيل ومليئة بالاثار. 

وطالبت وزير السياحة والاثار، الدكتور خالد العناني بضرورة بضرورة استغلال الاماكن التاريخية بالمحافظة لخلق فرص عمل للشباب.

وتساءلت عن  ملف الاثار المصرية المهربة للخارج، وما هي خطة الوزارة لاستراد هذه الاثار، مشددة على ضرورة ان يكشف الوزير عن تقرير الحكومة حول استعادة الاثار المثرية بالخارج.

كما انتقدت وزير السياحة بسبب أغلاق متحف النسيج  الذي تحول لقاعة عرض صغيرة، مطالبة بتزويد عدد  المتاحف الاثرية فى مصر .
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