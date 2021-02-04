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برلمان

وكيل صناعة النواب: السياحة حولت قصر البارون من بيت أشباح لمصدر رزق للدولة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:33 م
وزير السياحة
وزير السياحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وجه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة لوزير السياحة والآثار، قال فيها: "حافظت على قصر البارون وحولته من بيت أشباح إلى مصدر رزق للدولة المصرية، الأهالي يطالبون بالحفاظ على التراث التاريخي لمصر الجديدة بشوارعها وعماراتها".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مطالبا بأن أي إجراء يتم في مصر الجديدة، يكون لوزارة السياحة والآثار دور فيه.


وقال السلاب: "عايزين نحافظ على مصر الجديدة اللي فيها عمارات مبنية من أكتر من 100 سنة"، متابعا: "الناس بتيجي تتفرج على عمارات وشوارع مصر الجديدة".


وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عن دور وزارة السياحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط في القطاع، مشيدا بمشروع الآثار المقلدة الذي قامت به الوزارة.
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