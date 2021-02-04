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برلمان

عائمة على الآثار.. برلمانى يطالب الحكومة بالاهتمام بمدينة أخميم بسوهاج

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:35 م
الاثار فى مصر - ارشفية
الاثار فى مصر - ارشفية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب محمد لبيب وزير الآثار بالاهتمام بمدينة اخميم مؤكدا أنها مدينة عائمة على الآثار وفقا لتصنيف علماء الآثار.

و استعرض "لبيب" أهم الآثار الموجودة داخل المدينة  فهي تحتوي على اثار فرعونية وأثار قبطية واسلامية، ولكن الحكومة المصرية لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن استوقفت بعد ذلك.

كما طالب النائب الاهتمام باثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة لم يستعرض سوى ٨ مواقع فقط من أثار محافظة سوهاج.

جاء ذلك خلال تعليق النواب على بيان وزير السياحة عقب استعراضه لأهم انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك ضمن الدور الرقابي للمجلس في الاستماع لاداء الحكومة خلال الفترة من ٢٠١٨- ٢٠٢٠
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