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توك شو

العبقرية والفكاهة صفات النجمة نادية لطفى.. طارق الشناوي يروي قصصا من حياتها

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:33 م
نادية لطفى
نادية لطفى
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هاجر إبراهيم
قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إن قيمة الفنانة الراحلة نادية لطفى تجعل أى دور تقوم به فى تميز، مشيرا إلى أنها والفنان محمود مرسي كانوا أصدقاء، حيث كان لديهم نفس البناء العقلى والاجتماعى والسياسي.

وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن نادية لطفى كانت تضيف لمسة صغيرة جدا فى عملها وجعلتها سحر، موضحا أن لديها عبقرية وروح الفكاهة.

وتابع: "كانوا بيعملوا مقلب فى توفيق الحكيم والذى مشهور عنه البخل، قالولوا أى رأيك تخطب نادية لطفى، قالهم حد يكره يلا"، متابعا أنهم أتوا بالدبل وقاموا بتصويرهم، حيث أنها كانت تنتظر أن يعطى إليها ذهب ولكنه فاجأها قائلا: "كفايا هتعيشى معايا فى جاردن سيتي".

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