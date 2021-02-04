وزير الأوقاف لـ"صدى البلد": طرح 1600 وحدة سكنية للشباب ببرج العرب خلال شهر

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن طرح هيئة الأوقاف 1600 وحدة إسكان شباب فى مدينة برج العرب بالإسكندرية خلال شهر، لافتا إلى أنه تم استلام 68 عمارة سكنية فى المرحلة الأولى وجار توصيل المرافق "مياه وكهرباء".





وأضاف جمعة فى تصريحات ل صدى البلد ، أن الوحدة مساحتها 65 متر صافي، مؤكدا أن المراحل المقبلة سيتم التخطيط لتكون المساحات من 90 متر إلى 120 متر، على أن يتم التوسع فى مراحل جديدة قريبا، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من عدد من الأسواق فى المنيا والمطرية ومول الخارجة، ومن المقرر الانتهاء قريبا من مشروع سما أسوان.





وأوضح وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف ستعقد شراكة واسعة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سواء بالشراكة أو الاستثمار "حصة عينية أو نقدية"، مؤكدا أنه فى المشروعات الإجتماعية غير الهادفة للربح ستحصل الهيئة على أرض بديلة من هيئة المجتمعات العمرانية.





فى سياق آخر .. كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خطة تعظيم أصول الأوقاف خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إنه بصدد الاجتماع مع مديري المناطق ابتداء من السبت المقبل كل منطقتين على حدي وذلك لوضع خطة للمرحلة المستقبلية خاصة وان كل مرحله لها طبيعتها الخاصة.





وأضاف جمعة في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه سيلتقي بقيادات هيئة الأوقاف برئاسة المهندس علاء عبد العزيز المكلف بتسيير أعمال رئيس الهيئة خلفا للمهندس سيد محروس الذي بلغ سن المعاش وذلك لبحث تعظيم إستثمار بعض الأصول الوقفية التي تبلغ قيمتها 7 مليار جنية ، لافتا الى ان الارض الزراعية سيتم ريها بالطرق الحديثة كما سيتم عمل حوافز للمزارعين ، أما الارض الفضاء فسيتم استغلالها إما بتأجيرها بالسعر السوقي أو إنشاء مشروعات عليها تدر دخلا .

وأوضح جمعة انه جاري استلام أصول وقفية الاسبوع المقبل وعددها 4 بلاغات وضع يد بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية





ولفت جمعة الى ان هناك شهادات وقفية جديدة بدأت تتوافد على الوزارة بقيمة مالية كبيرة وسيتم استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الأوقاف .





وقال وزير الأوقاف ان الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من بعض المشروعات الاستثمارية كمشروع سما أسوان حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية وسوق المنيا وخلال شهرين سيتم الانتهاء من منطقة سما أسوان.