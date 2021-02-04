ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف لـ"صدى البلد": طرح 1600 وحدة سكنية للشباب ببرج العرب خلال شهر

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن طرح هيئة الأوقاف 1600 وحدة إسكان شباب فى مدينة برج العرب بالإسكندرية خلال شهر، لافتا إلى أنه تم استلام 68 عمارة سكنية فى المرحلة الأولى وجار توصيل المرافق "مياه وكهرباء".

وأضاف جمعة فى تصريحات ل صدى البلد ، أن الوحدة مساحتها 65 متر صافي، مؤكدا أن المراحل المقبلة سيتم التخطيط لتكون المساحات من 90 متر إلى 120 متر، على أن يتم التوسع فى مراحل جديدة قريبا، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من عدد من الأسواق فى المنيا والمطرية ومول الخارجة، ومن المقرر الانتهاء قريبا من مشروع سما أسوان.

وأوضح وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف ستعقد شراكة واسعة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سواء بالشراكة أو الاستثمار "حصة عينية أو نقدية"، مؤكدا أنه فى المشروعات الإجتماعية غير الهادفة للربح ستحصل الهيئة على أرض بديلة من هيئة المجتمعات العمرانية.

فى سياق آخر .. كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خطة تعظيم أصول الأوقاف خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إنه بصدد الاجتماع مع مديري المناطق ابتداء من السبت المقبل كل منطقتين على حدي وذلك لوضع خطة للمرحلة المستقبلية خاصة وان كل مرحله لها طبيعتها الخاصة. 

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه سيلتقي بقيادات هيئة الأوقاف برئاسة المهندس علاء عبد العزيز المكلف بتسيير أعمال رئيس الهيئة خلفا للمهندس سيد محروس الذي بلغ سن المعاش وذلك لبحث تعظيم إستثمار بعض الأصول الوقفية التي تبلغ قيمتها 7 مليار جنية ، لافتا الى ان الارض الزراعية سيتم ريها بالطرق الحديثة كما سيتم عمل حوافز للمزارعين ، أما الارض الفضاء فسيتم استغلالها إما بتأجيرها بالسعر السوقي أو إنشاء مشروعات عليها تدر دخلا .
 
وأوضح جمعة انه جاري استلام أصول وقفية الاسبوع المقبل وعددها  4 بلاغات وضع يد بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية

ولفت جمعة الى ان هناك شهادات وقفية جديدة بدأت تتوافد على الوزارة بقيمة مالية كبيرة  وسيتم استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الأوقاف .

وقال وزير الأوقاف ان الفترة المقبلة  سيتم الانتهاء من بعض المشروعات الاستثمارية كمشروع سما أسوان حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية وسوق المنيا وخلال شهرين سيتم الانتهاء من منطقة سما أسوان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: الالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها

الأوقاف: 5 إشهادات وقفية جديدة بقيمة 491 ألف جنيه

تكليف المهندس سمير الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف لصدى البلد: خطة لاستثمار أصول بقيمة 7 مليارات جنيه

ترشيحاتنا

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

السيسي يطلع على مهارات دفعة "117 حربية" في فك الأسلحة تحت الماء وتسلق الجبال

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

بشرى سارة.. بورسعيد تسجل صفر إصابات كورونا بين الطواقم الطبية

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021