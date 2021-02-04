مواصفات DS3 CROSSBACK المنتظر طرحها قريبا.. صور

شركة DS الفرنسية بصدد طرح السيارة DS3 crossback الفاخرة في مصر خلال أيام قليلة, و لم يتم الإعلان الرسمي عن التجهيزات او الأسعار التي ستقدم بها السيارة في مصر و لكن سنعرض عليكم مواصفاتها عالميا و المواصفات المتوقع ان يتم طرحها بها في مصر .
متوقع أن تقدم السيارة DS3 crossback في مصر بنفس منظومة الدفع المقدمة في طراز DS7 وهو المحرك المكون من 4 إسطوانات تيربو 1600 سي سي بقوة 165 حصان, مع عزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن المتر, مع فتيس أوتوماتيكي 6 سرعات جر امامي .
تأتي السيارة DS3 crossback عالميا بالعديد من منظومات الدفع المختلفة, بداية من المحرك 3 إسطوانات بقوة 100 حصان مع ناقل حركة يدوي, او اوتوماتيكي .
DS3 crossback معززة بالعديد من الكماليات منها زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي دون مفتاح، ومحدد سرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، ومقاعد من الجلد، ومسند يد، ومكيف هواء أوتوماتيك، خاصية التحكم فى مستوى المقاعد، وزجاج كهرباء وعدد 8 مكبرات صوتية و ساحن لاسلكي للهواتف المحموله .
اما من حيث الامان ستأتي السيارة DS3 crossback بعدد 4 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، نظام مساعدة الفرامل EBA، وأنظمة المساعدة عند صعدود المرتفعات HAS، وخاصية الكشف عن النقاط العمياء، وحساسات ركن خلفية مزودة مع وجود كاميرا خلفية.
متوقع أن تقدم السيارة DS3 crossback في مصر بنفس منظومة الدفع المقدمة في طراز DS7 وهو المحرك المكون من 4 إسطوانات تيربو 1600 سي سي بقوة 165 حصان, مع عزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن المتر, مع فتيس أوتوماتيكي 6 سرعات جر امامي .
تأتي السيارة DS3 crossback عالميا بالعديد من منظومات الدفع المختلفة, بداية من المحرك 3 إسطوانات بقوة 100 حصان مع ناقل حركة يدوي, او اوتوماتيكي .
DS3 crossback معززة بالعديد من الكماليات منها زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي دون مفتاح، ومحدد سرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، ومقاعد من الجلد، ومسند يد، ومكيف هواء أوتوماتيك، خاصية التحكم فى مستوى المقاعد، وزجاج كهرباء وعدد 8 مكبرات صوتية و ساحن لاسلكي للهواتف المحموله .
اما من حيث الامان ستأتي السيارة DS3 crossback بعدد 4 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، نظام مساعدة الفرامل EBA، وأنظمة المساعدة عند صعدود المرتفعات HAS، وخاصية الكشف عن النقاط العمياء، وحساسات ركن خلفية مزودة مع وجود كاميرا خلفية.