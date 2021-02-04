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أخبار العالم

4000 سلالة لـ كورونا.. تطور خطير للفيروس يكشفه وزير بريطاني

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:42 م
تطور خطير للفيروس
تطور خطير للفيروس يكشفه وزير بريطاني
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سمر صالح
كشف وزير بريطاني اليوم الخميس، عن تطور خطير حول وجود 4000 سلالة لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 حول العالم.

وقال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني في تصريح صحفي، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال الزهاوي إن لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"مودرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقحات والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".
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