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أخبار البلد

330 ألف فدان.. الزراعة تتابع محصول القمح في البحيرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تابع فريق من علماء قسم القمح بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محصول القمح، ضمن فاعليات الحمله القوميه للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وكذلك مشروع تعزيز الأمن الغذائى.


جاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء العوضى رئيس قسم القمح وأعضاء القسم والدكتور سامى رضا والدكتور مصطفى عزب والدكتور صبحى عبدالدايم والدكتور سهير محمود والدكتور أحمد القط بزياره ميدانية بمركز الرحمانيه محافظه البحيره لمتابعه الحاله العامه لمحصول القمح ولقاء مع المزارعين والمرور على العديد من الحقول الإرشادية من محصول القمح والمزروعة بالاصناف جيزه171 وجميزة 12 مصر 3.


وتاتي الزياره ضمن برنامج نقل التكنولوجيا بقسم بحوث القمح وكذلك انشطة الحملة القومية للقمح ومشروع تعزيز الأمن الغذائى بالتعاون مع الايكاردا وكانت الحالة العامة للقمح فى محافظه البحيره ممتازة للغاية مما يبشر بموسم مميز للقمح.

جدير بالذكر أن مساحة القمح في محافظة البحيرة تبلغ 329591 فدانا.


كما تم زراعه 254  حقل ارشادى موزعة كالتالي 135 فى الأراضى القديمة 12 حقل  فى الأراضى الجديده و20 حقل فى الأراضى الملحية ( تم اضافه بيوجين لتسهيل امتصاص العناصر )  و 10 حقول بالمزارع السمكية فى وقت التجفيف و130 حقل ارشادى ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائى و79 تجميعة من خلال القوميه الحملة و 30 تجميعة بمساحة 409 فدان ضمن مشروع ترشيد استهلاك مياه الرى.
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