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برلمان

برلمانى: مستقبل السياحة فى مصر تحسن بسبب جهود القيادة فى القضاء على الإرهاب

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:49 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد النائب احمد الطيبي عضو مجلس النواب انه" مطمئن لمستقبل السياحه في مصر، وذلك لأن القيادة السياسية قضت علي الارهاب، وهو  العدو الاساسي للسياحة في كل مكان، بالاضافة الي خبرة وزير السياحة نتيجه لدراسته ومهنيته والجائحة هتنتهي ونرجع أقوي بكتير" .

وتسأل الطيبي في تعقيبه علي بيان الذي القاه خالد العناني وزير السياحه والاثار بالبرلمان اليوم، عن مستقبل سياحه المعارض ما لها من اهميه ليها من استدامه سنويه في المعارض في العالم، و خاصة انه مكنش فيه مدينة تساعدك لدينا اليوم العاصمه الاداريه، مدينة مؤمنه وهناك عوامل جذب كبيره جدا ثقافيه وسياحيه.

وطالب الطيبي من وزير السياحه الاهتمام بموضوع المراسي في الاقصر وهو موضوع علي قدر كبير من الاهميه، وسيكون هناك امور مبشره وبرامج هنرجع بيها نتيجه استتاب الامن وهي البرامج البريه  في المنيا وغيرها.
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