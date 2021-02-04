توزيع 1000 كمامة على الباعة الجائلين في بني سويف

شارك ضياء ابراهيم رئيس مجلس قروي تلت التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف وسعيد إبراهيم مدير الشباب والرياضة بالفشن مجموعة من شباب الفشن بقيادة رضا رشاد منسق مبادرة نشر الوعي أمان لمحاربة فيروس كورونا والتوعية بخطورة المرض حيث تم توزيع 1000 كمامة مجانا على الباعة في سوق قرية تلت وتحدثوا معهم بشأن خطورة فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.





يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، و المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن جنوب المحافظة.





وقال رضا رشاد إن مجموعة من شباب وفتيات الفشن لا ينتمون لأي حزب أو كيان شاركوا في توزيع الكمامات منهم موني نجيب ومحمد عادل أبو فخرة وحسن فتحي وأحمد حسن ومحمد يوسف تعلب وهدى ظريف وإيمان حنفي ومروة محمد وأحمد فتح الله وأسماء أحمد





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من جانب آخر أكد الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، أن الجامعة ستقبل الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأوضح "عبد القادر" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب المشتبه بإصابته، أو المصاب بكورونا يقوم بتقديم كل الأوراق الرسمية، بشرط أن تكون معتمدة من مستشفى حكومية وليست خاصة.





وأضاف، أنه بعد تعافيه يتم إجراء الامتحان الذي تم تأجيله بحيث يكون ذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وإذا لم يتعاف حتى ذلك الوقت، يتم التحاقه بدور سبتمبر.