محافظ الفيوم يجتمع مع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا.. وتشديدات على الأطقم الطبية للالتزام بالإجراءات الاحترازية.. صور

*محافظ الفيوم يتابع التجهيزات النهائية لمستشفى الصدر

*اللجنة المركزية توصي باستمرار غلق الأسواق العامة وقاعات المناسبات









ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.









وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.









وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة من جانب ومستشفى التأمين والفيوم العام من جانب آخر في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمرضى، لافتًا أن اللجنة المركزية أوصت باستمرار غلق الأسواق العامة وقاعات المناسبات لمدة أسبوعين منعًا لانتشار العدوى، على يعاد تقييم الموقف بعد تلك الفترة.





وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لكميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، وكذا التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية.





وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير مستشفى الصدر، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، حيث أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم استلام وفرش 134 سريرًا بالمستشفى، مضيفًا التنسيق مع مسئولي الكهرباء لقياس الأحمال الكهربائية بالمنطقة لتوفير التيار الكهربائي اللازم لعمل المستشفى.









وفيما يخص العلاج المنزلي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس كورونا، أوضح مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن الفرق الطبية العاملة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، مستمرة في عملها لكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال 50 فريقًا طبيًا، بواقع 30 فريقًا للمتابعة بالاتصال، و20 فريقًا للزيارات المنزلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الملابس الوقائية الخاصة بهم، مضيفًا أنه تم صرف العلاج لعدد 2520 حالة، وتسليم 45 جهازًا لقياس الأكسجين في الدم، وتم تحويل 17 حالة للمستشفيات.









ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه سيتم البدء في تدريب أطباء الرعاية المركزة بمستشفى الصدر والحميات للعمل بداية من الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن المركز الطبي بكيمان فارس تم اعتمادة من الزمالة المصرية.









وفي نهاية الاجتماع، ثمن محافظ الفيوم دور كافة الأطقم الطبية، وقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد خلال المرحلة السابقة في مواجهة الموجتين الأولى والثانية لجائحة فيروس كورونا، فضلًا عن شكره الخاص للفرق العاملة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.











