تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 25 فبراير

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 25 فبراير .
وحملت الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف مستعجل القاهرة التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وكان استند المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت رافعي الدعوى الى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان ، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل .