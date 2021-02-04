تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 25 فبراير

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 25 فبراير .





وحملت الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠ مستأنف مستعجل القاهرة التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.



