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حوادث

9 مارس .. الحكم على أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون جنيه

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:44 م
الحكم علي امين خزينة
الحكم علي امين خزينة احدي الشركات بتهمة اختلاس مليون جنيه
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رامى المهدي - احمد مهدي
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين علي صقر ووليد المندراوي قضية محاكمة امين خزينة احدي الشركات بتهمة اختلاسة مليون وعشرة الاف من جهة عمله  لجلسة 9 مارس للحكم 

كشف قرار الاحالة قيام المتهم طارق .م   .ع  بصفته موظفا بحدي الشركات المساهمة " امين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون وتسعة آلاف واربعمائة وعشرون جنيها بغير حق من اموال الشركة جهة عمله والمسلمة  اليه بسبب وظيفته كامين خزينة للشركة وذلك حيلة نيته تملكه 

استمعت النيابة العامة الي اقوال محمد محمد جمعه،محامي بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات  شهد بقيام المتهم حال عمله امين خزينة بالشركة باختلاس مبلغ و قدرة مليون وتسعة آلاف واربعمائة وعشرون جنيها حيث انه منذ تاريخ انقطاعه عن العمل شكلت لجنة لجرد عهدته " خزينة الشركة " فتبين عجز المبلغ آنف البيان 

واستمعت النيابة العامة الي اقوال حمدي زكريا ، مدير حسابات بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات شهد انه تراس اللجنة المشكلة لفحص عهدة المتهم بنوجب القرار الاداري من رئيس الشركة بفحص عهدة المتهم حين توقفه عن العمل وقد تبين اختلاس المبلغ مليون وتسعة آلاف واربعمائة وعشرون جنيها.
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