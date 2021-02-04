اللعيبة مش فى دماغها.. حازم إمام يفتح النار على نجوم بيراميدز

يري حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن هذا الموسم هو الأسوأ لبيراميدز منذ تحوله من الأسيوطى سبورت.

وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" هذا هو الموسم الأسوأ لبيراميدز منذ تحوله من الاسيوطى لبيراميدز ، واضح أن فى مشكلة غريبة ، الفريق لعب 11 مباراة لم يحقق الفوز سوى فى ثلاثة لقاءات".

وتابع حازم إمام :"ممكن يكون المدرب وحش بس الأكيد أن فى مشاكل بين اللاعبين وبعضهم البعض، وفى لاعيبة اشترت دماغها لما حست أن فى لاعيبة جديدة جت وبتلعب وخلوهم هما اللى يشيلوا الليلة".

وأكمل الثعلب الصغير:" اللى بيحصل مش طبيعى ، فرقة بملايين وعقود هى الأغلى ونتائج مؤسفة ، إنبى والمصرى والجونة ومعاهم الأهلى والزمالك لم يصرفوا الملايين التى صرفها بيراميدز لتكوين هذا الفريق".



وواصل بيراميدز عروضه السيئة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تلقيه هزيمة جديدة بالبطولة عقب خسارته أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 11 من البطولة وهو الأمر الذى أدى إلى تجميد رصيد بيراميدز عند 15 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وأصبح الفريق السماوى وفقا لمؤشراته فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز بعيدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد فقده العديد من النقاط .

وشهدت الجولات الماضية من مسابقة الدوري تخبط كبير على مستوى النتائج بالنسبة لبيراميدز ، فالفريق لم يحقق سوي 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري بالإضافة إلى خسارته فى مباراتين بجانب تعادله فى 6 مباريات وهو ما يشير إلى أن الفريق يقترب من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الدوري .

وكان بيراميدز أجرى عددا من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية مثل رمضان صبحي وأحمد فتحى وأحمد الشيخ والأوروجويانى رولان وأسامة جلال وأحمد سامى بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتينى أروبارينا أملا فى المنافسة على البطولات المختلفة .