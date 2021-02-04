رغم كورونا.. الأكاديمية العربية تتقدم 149 مركزا في تصنيف ويبومترکس العالمي

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قفزة نوعية في الترتيب العالمی للجامعات وفقا لتقييم ( webometrics ) في تقييم يناير 2021 الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز 2195 من اجمالي اكثر من 31 الف جامعة من مختلف دول العالم ، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي( webometrics ) بعد ان كان ترتيبها 2344 في تصنيف يناير 2020.





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وقفزت الأكاديمية 149 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا وهو ما يعكس ثمار مع زرعته الأكاديمية طوال الفترة الماضية تحت قيادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج .

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات ( webometrics ) أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية حيت يغطي ما يزيد عن 31 الف جامعة على مستوى العالم ، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي ، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية ، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر ، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الانترنت.

ويعتمد ويبومترکس ( Webometrics ) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الالكتروني وتستند إلى عدد من المعايير والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة الكترونيا ، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث و غيرها.