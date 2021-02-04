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برلمان

خالد العنانى للنواب: مصر مظلومة سياحيا.. ودخل الآثار صفر منذ 11 شهرا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:56 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال خالد العناني السياحة منظومة عامة وثقافة كبيرة ، ومصر كلها مظلومة سياحيا وليس محافظة بعينها.

واشار -خلال تعقيبه على ملاحظات النواب - إلى ان كورونا أربكت حسابات السياحة والأثار ، والدولة المصرية تريد الانطلاق بالسياحة والآثار ومن هنا جاء الدمج بينهما.

وأوضح أن هنك حالة توقف للإستثمارات السياحية بسبب ما حدث في العالم من جراء جائحة كورونا فالمستثمر متخوف من المستقبل. 

ولفت إلى اللجنة الوزارية مكونة من 9 وزارء لتحريك هذا الملف ، لكن كورونا حولت الأهداف واوقفت خطط تعظيم هذا القطاع.

واكد أن حل موضوع ومشكلات السياحة سيكون بشكل ، ولابد من قانون التراخيص السياحية لتشجيع حركة الإستثمار السياحي ويكون التعامل مع وزارة السياحة فقط وتكون هي المنوطة وتتعامل مع الجهات المختلفة.

وانتقد العناني منظومة التشريعات السياحية والقوانين ، مؤكدا انها قديمة وتم تشريعها منذ اثر من 40 سنة ، ونحتاج بنية تشريعية جديدة . 

وأكد أنه ليس صاحب فضل في افتتاح ومشروعات المتاحف، وغذا قلت ذلك فأنا كاذب ولكنه جهد دولة .

واكد أن دخله صفر في الأثار منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا ، والمجلس أعلى للأثار تمويله ذاتي من التسعينات 

وفيما يتعلق بالأثار أكد مصر عائمة على الأثار وتحتاج إلى موازنة دولة موازية ومن مارس التمويل صفر ونحصل على تمويلات خارجية .
واشار إلى أن الأثر هو كل مبني تجاوز على إنشائه 100 سنة
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