نشرة المرأة.. علامات اضطراب الغدة الدرقية.. مشروب يقلل السكتات القلبية.. وشاهد درة في إطلالة جذابة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..
نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع "medicalxpress"، وأكد بها الباحثون ان تناول الشاي الأخضر والقهوة يساعد على تقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية .
ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك القهوة يوميًا يساعد الناجين من النوبات القلبية عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.
بسبب اضطرابات الجو ..خبير مناعة يحذر مرضى الربو
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8 علامات تكشف عن اضطراب الغدة الدرقية ففى بعض الاحيان تلتهب الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى فرط نشاطها وحدوث قصور الغدة الدرقية