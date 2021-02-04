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مرأة

نشرة المرأة.. علامات اضطراب الغدة الدرقية.. مشروب يقلل السكتات القلبية.. وشاهد درة في إطلالة جذابة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..

نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع "medicalxpress"، وأكد بها الباحثون ان تناول الشاي الأخضر والقهوة يساعد على تقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية .

ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك القهوة يوميًا يساعد الناجين من النوبات القلبية عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.

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وجَّهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا من سوء حالة الطقس واستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانًا ونشاط حركة الرياح وقدم إستشارى أمراض الصدر نصائح لمرضى الربو لحماية أنفسهم


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نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.

وتألقت بها درة، ببلوفر بسيط وناعم باللون البني الفاتح الذى يبرز جمالها ورشاقتها.


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