"آس" الإسبانية تحذر فرق المونديال من ثلاثي الأهلي الناري





وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الأهلي يمتلك ثلاثي خطير في خط الوسط، يتكون من عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة.





وأكدت الصحيفة أن الأهلي يعد أفضل نادٍ في قارة أفريقيا، ومن أفضل الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق بايرن ميونخ يعد المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم للأندية.





ويفتتح تيجريس المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطولة كأس العالم للأندية، عندما يلتقيان اليوم الخميس، في تمام الرابعة مساء، بينما سيلتقي الأهلي المصري مع الدحيل القطري في تمام السابعة والنصف مساء.









وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري " بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي " بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال " بطل الكونكاف".









سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على ثلاثي الأهلي الناري، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة قطر.