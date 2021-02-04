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رياضة

عصام الحضري يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري بمونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:13 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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عمرو الحلوانى

وجه عصام الحضري، الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية، رسالة إلى نجوم الأهلي قبل مواجهة اليوم أمام الدحيل القطري فى إطار لقاءات ربع نهائى كأس العالم للأندية.


وكتب الحضري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بالتوفيق اليوم لأبطال النادي الأهلي وإن شاء الله ربنا يكرمكم وينصركم نفكر في المباراة الأولى وبعد ذلك في باقي المباريات وإحنا كلنا بندعمكم وفي ظهركم ومنتظرينكم زي كل مرة بالتوفيق يا أبطال".


وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية وضمت قائمة الأهلى كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

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