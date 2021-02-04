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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الصين تقدم شكوى ضد "BBC" وتطالبها بالاعتذار

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:08 م
الصين تقدم شكوى ضد
الصين تقدم شكوى ضد بي بي سي وتطالبها بالاعتذار
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دعاء أبوهشيمة
اتهمت الصين، اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بنشر أخبار كاذبة بشأن كورونا وطالبتها بالاعتذار.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها قدمت "احتجاجات صارمة" إلى هيئة الإذاعة البريطانية بشأن ما وصفته بتغطية "الأخبار الكاذبة" لـ كوفيد-19، وحثت المذيع على الاعتذار علنًا. 

وقال المتحدث باسم الوزارة الصينية، في بيان، إن "بي بي سي ربطت مؤخرا الوباء بالسياسة وأعادت صياغة النظريات حول التستر من قبل الصين''.

وصدر البيان بعد فترة وجيزة من إعلان هيئة تنظيم وسائل الإعلام في المملكة المتحدة أنها ألغت رخصة شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) للبث في المملكة المتحدة.

وانتقدت الصين القرار ، مؤكدة أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هيئة الإذاعة البريطانية.

ونفت بكين مرارا مزاعم بعض وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية بأن التفشي الأولي نتج عن تسرب من مختبر سري في ووهان، كما أكدت أن الصين لم تحاول التستر على الوباء في البداية.

وحاليًا، يعمل فريق من منظمة الصحة العالمية في ووهان على جمع البيانات حول الفيروس والعمل مع العلماء الصينيين للتحقيق في أصول كوفيد-19.
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