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فن

بوسى شلبى تحيى ذكرى رحيل نادية لطفى برفقة أحفادها.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استعادت الإعلامية بوسى شلبى ذكريات الراحلة نادية لطفى من أمام قبرها.


ونشرت بوسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عدة صور برفقة أحفاد الراحلة نادية لطفى، وهم يتلون الفاتحة أمام القبر وعلقت قائلة: "اليوم أحفاد الغالية نادية لطفي ياسمين وسلمى أحيوا ذكراها في مدافن الأسرة شاركونا الدعاء في الذكرى الأولى #نادية_لطفي".


وتحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى ذاكرة السينما.


تزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد «أحمد» الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».


تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل السبع بنات.


قدمت عملا دراميا واحدًا وهو «ناس ولاد ناس» وعملا مسرحيا واحدًا وهو «بمبة كشر»، وكان لها نشاطا ملحوظا في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.
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