وزير السياحة للنواب: مشروع كايرو آي لا علاقة له بالوزارة لا من قريب ولا بعيد

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه لا علاقة له بمشروع كايرو آي، قائلا: وزارة السياحة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع.





وأكد في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع كايرو آي لا يقع ضمن اختصاصات وزارة السياحة، متابعا: ولا الأرض التي عليها المشروع أرض سياحية، كما أنه لم يحصل على ترخيص من الآثار.





وردا على انتقاد الأعضاء حضوره احتفالية تدشين المشروع، قال: حضرت بناء على دعوة من الدولة وكان عليا تلبية الدعوة.



