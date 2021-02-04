برلمانيون يطالبون وزير السياحة والآثار الاهتمام بمدينتي القناطر الخيرية وأخميم

طالب النائب ابراهيم عويس، عضو مجلس النواب، وزير السياحة والاثار الاهتمام بمدينة القناطر الخيرية، مشيرا آلى أنها تتميزعن كل الاماكن السياحية فى مصر لقربها من القاهرة ويزورها ملايين السياح سنويا ، مشددا على ضرورة الاهتمام بتطوير كباري محمد على التى يتم تطويرها على مراحل وتعاني العديد من المشاكل.
وطالب عويس خلال الجلسة العامة للبرلمان بإنشاء مجلس أعلى للقناطر، عودة شرطة السياحة والآثار، وإقامة فندق بالقناطر الخيرية .
ومن جانبه طالب النائٔب محمد لبيب وزير الآثار بالاهتمام بمدينة اخميم ، مؤكدا انها عائمة على الآثار وفقا لتصنيف علماء الآثار.
واستعرض "لبيب" أهم الآثار الموجودة داخل المدينة فهي تحتوي على اثارا فرعونية وقبطية وإسلامية، ولكن الحكومة المصرية لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن استوقفت بعد ذلك.
كما طالب النائب الاهتمام باثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة لم يستعرض سوى ٨ مواقع فقط من أثار محافظة سوهاج.
جاء ذلك خلال تعليق النواب على بيان وزير السياحة عقب استعراضه لأهم انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك ضمن الدور الرقابي للمجلس في الاستماع لاداء الحكومة خلال الفترة من ٢٠١٨- 2020.