برلمانيون يطالبون وزير السياحة والآثار الاهتمام بمدينتي القناطر الخيرية وأخميم

طالب النائب ابراهيم عويس، عضو مجلس النواب، وزير السياحة والاثار الاهتمام بمدينة القناطر الخيرية، مشيرا آلى أنها تتميزعن كل الاماكن السياحية فى مصر لقربها من القاهرة ويزورها ملايين السياح سنويا ، مشددا على ضرورة الاهتمام بتطوير كباري محمد على التى يتم تطويرها على مراحل وتعاني العديد من المشاكل.





وطالب عويس خلال الجلسة العامة للبرلمان بإنشاء مجلس أعلى للقناطر، عودة شرطة السياحة والآثار، وإقامة فندق بالقناطر الخيرية .





ومن جانبه طالب النائٔب محمد لبيب وزير الآثار بالاهتمام بمدينة اخميم ، مؤكدا انها عائمة على الآثار وفقا لتصنيف علماء الآثار.





واستعرض "لبيب" أهم الآثار الموجودة داخل المدينة فهي تحتوي على اثارا فرعونية وقبطية وإسلامية، ولكن الحكومة المصرية لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن استوقفت بعد ذلك.





كما طالب النائب الاهتمام باثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة لم يستعرض سوى ٨ مواقع فقط من أثار محافظة سوهاج.



