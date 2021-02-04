مومياء منذ 3000 سنة تكشف أسرارا جديدة عن التحنيط

كشف خبراء بعلم المصريات عن أسرار مومياء نادرة للغاية، مما ألقى ضوءًا جديدًا على الطريقة التي تعامل بها الثقافة الفرعونية الغامضة مع الموتى.





فقد يزيح آخر تحليل لفرد محنط من الأسرة العشرين عن وجود درع طيني نادر أو غلاف خارجي، وتشير فحوصات الجثث المحنطة من أواخر المملكة الحديثة إلى الأسرة الحادية والعشرين حوالي 1294 إلى 945 قبل الميلاد.





وتوصل الخبراء إلى أن الدرع والتي تعرف بـ "صدفة الطين" هذا يحمي الجسم المحاط بداخله ، خاصةً بالنسبة للمومياوات الملكية التي تعود إلى هذه الفترة.





ويعتبر صدفة الطين التي تغلف جسد امرأة محنطة داخل أغلفة النسيج هي إضافة جديدة لفهم التحنيط بمصر القديمة، وكانت الدكتورة "كارين سوادا" أبلغت من جامعة ماكواري وزملاؤها عن اكتشافهم لدرع طيني نادر يحتوي على مومياء بالغة تم نقلها إلى متحف تشاو تشاك وينج في سيدني.





اشترى السير "تشارلز نيكولسون" الجثة المحنطة ، والتابوت المغطى ، ولوح المومياء كمجموعة أثناء رحلة إلى مصر عام 1856-7 ، قبل التبرع بها لجامعة سيدني بعد فترة وجيزة.





يحدد نقش التابوت المالك على أنه امرأة، وتؤرخه الأيقونات إلى حوالي 1000 قبل الميلاد، وأظهر لتحليل الحالي لتقنية التحنيط والتأريخ بالكربون المشع لعينات النسيج المأخوذة من أغلفة الكتان يظهر أن الشخص المحنط في أواخر المملكة الحديثة - حوالي 1200 إلى 1113 قبل الميلاد.





ونتيجة لذلك ، فإن الجسد أقدم من التابوت، مما يشير إلى أن التجار المحليين في القرن التاسع عشر وضعوا جثة غير ذات صلة في التابوت لبيعها كمجموعة كاملة.





كشفت عمليات المسح الجديدة أيضًا عن مدى وطبيعة درع الطين، حيث كشفت عن الغلاف الطيني الذي يغلف الجسم بالكامل ومغطى بطبقات من الكتان.





فيما تشير الصور المأخوذة من معظم الطبقات الداخلية إلى أن الجسد تعرض للتلف بعد فترة وجيزة من التحنيط الأولي ودرع الوحل والأغلفة الإضافية التي تم وضعها لإعادة توحيد الجثة وإصلاحها.





بالإضافة إلى الغرض الترميمي العملي ، يقترح خبراء الآثار المصريون أن درع الطين أعطى أولئك الذين يعتنون بالمتوفى الفرصة لمحاكاة ممارسات جنائزية النخبة المتمثلة في طلاء الجسم بقشرة راتنجية مستوردة باهظة الثمن بمواد أرخص من مصادر محلية.



