عودة حركة المرور على طريق شرم الشيخ - القاهرة

أعادت الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء، تحت شراف الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على طريق شرم الشيخ - القاهرة.









وكانت الإدارة أعلنت عن إغلاق طريق الطريق القادم من مدينة شرم الشيخ باتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي بسبب السيول.









وأفادت الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بسبب السيول وهي للقادم من شرم الشيخ إلى النفق، حيث تم تحويل حركة السيارات إلى الطريق القديم حتى مدينة الطور ثم العودة للطريق الجديد.









وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أهابت بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.









كانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.









في السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.