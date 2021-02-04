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فن

رزان المغربي: أجمل لحظات حياتي مع النجم سمير صبري

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:17 م
رزان المغربي و سمير
رزان المغربي و سمير صبري
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ندى فكري
نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصورة مع الفنان سمير صبري و علقت قائلة :" من اجمل لحظات حياتي مع النجم السكر سمير صبري، تصوير مشاهد من مسلسل عدى النهار للمخرج الكبير ‏إسماعيل عبد الحافظ ".

وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذي قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.
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