كل ما تريد معرفته عن امتحانات جامعة القاهرة 2021

ولذلك تستعد كليات جامعة القاهرة بكل ما في وسعها لوضع الخطة التى سيتم تطبيقها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب . تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد أن تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكثير ما يتساءل الطلاب عن طرق الامتحانات في جامعة القاهرة 2021









- موقع جامعة القاهرة





جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020- 2021 ، وقامت الكليات بنشر الجداول من خلال الموقع الرسمى لـ انتهت معظم كليات جامعة القاهرة من أعداد، وقامت الكليات بنشر الجداول من خلال الموقع الرسمى لـ جامعة القاهرة بالإضافة إلى الصفحات الرسمية التابعة للكليات.





- امتحان كلية الحقوق جامعة القاهرة 2021





أعلنت إدارة كلية الحقوق بجامعة القاهرة عبر الموقع الرسمى لها عن جداول أمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 ، حيث تبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 20 من فبراير الجارى ، بعد انتهاء اجازة منتصف العام .





- نظام امتحان كلية الآثار جامعة القاهرة 2021





كان قد أعلن عميد كلية الاثار ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستقام يوم 20 من فبراير الجارى حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت ، وأنه تم وضع جداول الامتحانات خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " بالإضافة الى وضعها على الموقع الرسمى للكلية .









كما أعلنت إدارة الكلية ، أنه سيتم وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.









- تعليمات هامة من رئيس جامعة القاهرة









أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت ، قرارات هامة لتنفيذها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الاول وهى توفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

















كما وجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق أن وجه إليها رئيس الجامعة والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار



