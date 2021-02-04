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اقتصاد

بشرى سارة لصغار منتجي الدواجن.. استلام وزارة التموين للدواجن من عنابر صغار المربين

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

كشف مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن المنتخب الثلاثاء الماضي، أن أعضاء الاتحاد جميعا لديهم عزم راسخ على دعم صغار المنتجين، من خلال تفعيل بنود بروتوكول البيع إلى وزارة التموين بسعر التكلفة، من عنابرهم مباشرة، وليس من عنابر الشركات الكبرى.

وقال المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات صحفية إن هامش الربح ستحدده لجنة تابعة للاتحاد ستكشف يوميا تكاليف إنتاج الكيلو اللاحم من الدواجن، "وسوف تُغطى الربحية العادلة لصغار المربين من حساب تعويضات المضارين"، لدى وزارة الزراعة.

من جهته، أكد الدكتور مجدي حسن نائب رئيس الاتحاد، أن وزير الزراعة السيد القصير يتفهم جيدا تحديات صناعة الدواجن، لافتا إلى أن الوزير يؤمن إيمانًا راسخا بأن النهوض بها يبدأ من حماية صغار المربين.



وأضاف حسن أن القصير وعد ببحث آليات تنفيذ البروتوكول الموقع سابقا بين الاتحاد و"التموين" لصالح صغار المربين، وليس كما ورد في الاتفاقية التي لم تحقق جدواها بسبب المسؤوليات الجسام الواقعة على الشركات الكبرى.


وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن المهندس محمود العناني أخذ على عاتقه منذ عدة سنوات، مسؤولية رفع مقدرات صغار المربين، من خلال دمجهم تحت مظلة الاتحاد أولا، ثم إفادتهم من مبادرة البنك المركزي المصري لتطوير عنابرهم، وذلك بالفائدة البسيطة.
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