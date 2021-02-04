بعد ملاحظات النواب.. وزير السياحة: سنستعين بالشركات العالمية للترويج للآثار المصرية

عقب وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على بعض ملاحظات النواب قائلا إنه سيعمل على دراسة هذه الملاحظات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل مع اللجان النوعية بالمجلس من أجل تقديم الحلول للأزمات المطروحة.









وأضاف أن مصر كلها محرومة من السياحة والآثار وليس محافظات بعينها، موضحا أن أزمة كورونا غيرت مفهوم التعامل مع الأزمات، مؤكدا أن التسويق ما قبل كورونا لا يمكن أن تكون كما هي بعد انتهاء كورونا.









وأشار إلى أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في مصر، منوها إلى أن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمية.









ولفت إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا تعني أن الكادر المصري لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة بمن يعرف السوق العالمية وقام بالتخطيط لعدد من الدول.









وأكد أنه سيقوم بالتقدم بمجموعة من التشريعات إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة من أجل تقويم المنظومة السياحية، مشيرا إلى أنه يجد تعاونا كبيرا من قبل لجنة السياحة في مجلس النواب.









ونوه إلى أن الوزارة تساهم في ملف حقوق الإنسان عبر فتح العديد من المتاحف التي تخص جميع الأديان، كما أنها تقوم بتطوير وفتح المتاحف في جميع المحافظات كما حدث في سوهاج والفيوم تحت إطار حق المواطن في زيارة المتاحف.







