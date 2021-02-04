دبلوماسي: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام تكليل لجهود الدبلوماسية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هي أقدم دبلوماسية في العالم قبل 2000 سنة قبل الميلاد، لافتًا إلى أن الجيش المصري كان يعمل على الدبلوماسية منذ عهد الفراعنة وكانت في غاية النشاط، وعادت الدبلوماسية النشطة مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير 2011.









وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز"، أن مصر لديها خبرات مهولة في كل شئون العالم والخبراء المصريين يجتازون كل الحدود الأفريقية، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في الخارج بها 11 مليون مصري.





وتابع أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويؤكد الثقة الأممية والإفريقية بقدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.









وأوضح أن مصر لديها أسس فى المعاهدات تحدد موقف مصر كمبادرة الرئيس وقت رئاسته للاتحاد الافريقي بخصوص اسكات البنادق، كما أنها على المستوى العالمي قامت مصر بمحاربة الجريمة المنظمة.