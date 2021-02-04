رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يونانية لدعم التعاون في النقل البحري

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة اليونانية "أماير كيمكال تانكر القابضة Empire chemical "tanker holding inc يأتي لدعم سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري .





وأوضح رئيس الهيئة - في بيان له اليوم /الخميس / إن مذكره التفاهم تنص على عقد شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري ، من خلال إنشاء شركة تابعة مشتركة تعمل على تيسير التجارة الدولية، وعمليات تصدير واستيراد البضائع من وإلى مصر من خلال امتلاك وتشغيل وإدارة مجموعة من السفن والناقلات.





وأضاف أن مجالات العمل تتسع وفقا لأهداف الشركة للعمل على تطوير الأسطول البحري المصري ، وتعزيز دوره في قطاع النقل البحري، علاوة على تعظيم الاستفادة مما تطرحه الشراكة من فرص واعدة في مجال تبادل الخبرات وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من الفوائد المتبادلة للجانبين .





وأعرب ربيع عن ثقته في أن يثمر التعاون المشترك مع الشركة اليونانية ،عن فتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال النقل البحري بما يحقق الاستفادة المثلى ،مما يمتلكه الجانب المصري واليوناني من خبرات وقدرات في هذا المجال ،وبما يدعم التوجه العام للدولة المصرية بعقد شراكات مع شركاء النجاح والدول الصديقة ممن تربطنا بهم علاقات تاريخية ممتدة.





وأكد رئيس الهيئة على استعداده الدائم لتقديم كافة سبل الدعم وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات التي من شأنها تحويل مذكرة التفاهم إلى واقع ملموس، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام فريق عمل مشترك من الجانبين بالتعاون خلال الفترة المقبلة لإعداد دراسات الجدوى والانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع.





ومن جانبه،أعرب المدير التنفيذي للشركة اليونانية Leonidas s.polemis عن شكره لرئيس الهيئة أسامة ربيع على ما لمسه من تعاون بناء وجاد من جانب هيئة قناة السويس، متمنيًا النجاح لهذه الشراكة ،التي من شأنها توطيد العلاقات اليونانية المصرية، ودعم التقارب الحضاري والتوافق الدبلوماسي بين البلدين.





وقع مذكرة التفاهم ممثلًا عن هيئة قناة السويس، المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة التخطيط والبحوث، وعن الشركة اليونانية Leonidas s.polemis المدير التنفيذي للشركة.







